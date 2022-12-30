Повернених з полону планують залучити до роботи Штабу з питань військовополонених

Деталі

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості залучення до роботи Штабу військових, які пройшли через полон. На його переконання, їхній життєвий досвід сприятиме побудові правильної та ефективної роботи Штабу, поліпшенню комунікації з рідними і близькими осіб, які ще перебувають у полоні в рф або на тимчасово окупованих територіях.

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«Для нас дуже важлива саме ваша експертиза – наскільки це робиться вірно. Тому що ви через це пекло пройшли, ви були безпосередньо обізнані у всіх деталях, на кожній частині процесу обміну, ви найкраще знаєте, що було так, що не так», – сказав Єрмак.

Нагадаємо

Російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки 150 громадян України. Серед них військові та цивільні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.