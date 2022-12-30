Возвращенных из плена планируют привлечь к работе Штаба по вопросам военнопленных

Детали

Руководитель Офиса Главы государства отметил важность привлечения к работе Штаба военных, прошедших через плен. По его убеждению, их жизненный опыт будет способствовать построению правильной и эффективной работы Штаба, улучшению коммуникации с родными и близкими лицами, которые еще находятся в плену в рф или на временно оккупированных территориях.

Цитата

«Для нас очень важна именно ваша экспертиза – насколько это делается верно. Потому что вы через этот ад прошли, вы были непосредственно осведомлены во всех деталях, на каждой части процесса обмена, вы лучше знаете, что было так, что не так», – сказал Ермак.

Напомним

Российские захватчики в настоящее время удерживают в колонии оккупированной Еленовки 150 граждан Украины. Среди них военные и гражданские. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.