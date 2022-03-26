Потрібна лише декларація: Верещук заявила, що бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, щодо сьогодні на засіданні Уряду ухвалили Постанову, якою прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги, повідомляє УНН Тепер для їх ввезення потрібна лише декларація.
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"Також спрощено ввезення наступних товарів: пластин для бронежилетів, переносних радіостанцій не цивільного призначення, БПЛА та квадрокоптерів не цивільного призначення, біноклів, оптичних труб і монокулярів не цивільного призначення, коліматорних й оптичних прицілів не цивільного призначення, а також тепловізорів і приладів нічного бачення.
Для їх ввезення потрібен лише гарантійний лист кінцевого користувача. Ввозимо та допомагаємо нашим військовим!», - заявила віце-прем’єрка.