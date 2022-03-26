Нужна только декларация: Верещук заявила, что бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, сообщает УНН теперь для их ввоза нужна только декларация.
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"Также упрощен ввоз следующих товаров: пластин для бронежилетов, переносных радиостанций не гражданского назначения, БПЛА и квадрокоптеров не гражданского назначения, биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения, коллиматорных и оптических прицелов не гражданского назначения, а также тепловизоров и приборов ночного видения.
Для их ввоза требуется лишь гарантийное письмо конечного пользователя. Ввозим и помогаем нашим военным!", - заявила вице-премьерка.