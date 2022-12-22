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"Потрібен час": у військовій адміністрації розповіли, що зі світлом у Києві

"Потрібен час": у військовій адміністрації розповіли, що зі світлом у Києві

Київ • УНН

 • 667932 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Більшість киян не можуть отримати світло у свої оселі через зруйновані мережі та вузли, тому досі застосовуються аварійні відключення, повідомили у Київській міській військовій адміністрації у четвер, 22 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

З його слів, енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово, аби відновити пошкоджену енергосистему. "Потрібен час", - зауважив він.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.

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