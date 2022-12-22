"Нужно время": в военной администрации рассказали, что со светом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Большинство киевлян не могут получить свет в своем доме из-за разрушенных сетей и узлов, поэтому до сих пор применяются аварийные отключения, сообщили в Киевской городской военной администрации в четверг, 22 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых не возможно регламентировать", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
По его словам, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. "Нужно время", - заметил он.
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.
В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доведены лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.