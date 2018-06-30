Потоп у Чернігові: у 26 домогосподарствах вже відкачали воду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Чернігові роботи з відкачування води були завершені вже у 26 домогосподарствах. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.
"Станом на 17:00 для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 55 чоловік особового складу У ДСНС України в області. Роботи по відкачуванню води завершені у 26 домогосподарствах. Техніка та особовий склад виконують роботи по відкачці води на 19 вулицях міста. Додатково залучено резервні сили Чернігівського, Куликівського та Ріпкинського районних підрозділів. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників", – йдеться в повідомленні.
Крім того, сталося часткове руйнування стін двох житлових будинків по вул. Толстого, 7 та Текстильників, 23. Відселено до родичів три сім'ї. Щодо розгляду цього питання о 17:00 заплановано засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також сталося часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус Чернігівського району.
"Рух по автодорозі не порушено, ремонтні роботи дорожнього покриття будуть проводитись з понеділка", – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, через інтенсивні опади сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.