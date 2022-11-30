Постраждалих через війну дітей стало більше: на Донеччині поранено п'ятирічного хлопчика

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"Понад 1292 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 30 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 440. Зросла кількість поранених – 852", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо, що 29 листопада внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Бахмут Донецької області дістав поранення 5–річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

У Вільнянську на Запоріжжі поховали хлопчика, якому було лише два дні. Дитина загинула внаслідок влучання російської ракети в пологове відділення лікарні.