Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Донецкой области ранен пятилетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало более 1292 ребенка. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
Цитата
"Более 1292 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 30 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 440. Выросло количество раненых – 852", – говорится в сообщении.
Детали
Стало известно, что 29 ноября в результате вражеских ракетных обстрелов города Бахмут Донецкой области получил ранение 5-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 33.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.
Напомним
В Вольнянске Запорожской области похоронили мальчика, которому было всего два дня. Ребенок погиб в результате попадания российской ракеты в родильное отделение больницы.