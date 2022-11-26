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Дитині було лише два дні: на Запоріжжі поховали немовля, яке загинуло внаслідок російського ракетного удару

Дитині було лише два дні: на Запоріжжі поховали немовля, яке загинуло внаслідок російського ракетного удару

Київ • УНН

 • 6320218 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Вільнянську на Запоріжжі поховали хлопчика, якому було лише два дні. Дитина загинула внаслідок влучання російської ракети в пологове відділення лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Вранці після пологів Марія Кам'янецька надіслала фотографію немовляти батькові дитини в їхнє рідне село.

"У тебе є син", - написала вона з лікарняного ліжка.

Пологове відділення, де вона народила, знаходилося у Вільнянську. Хлопчик з'явився на світ здоровим. Батьки назвали його Сергієм. Це була їхня четверта дитина. 

Близько 2 години ночі в середу, коли Кам'янецька закінчила годувати дитину і поклала її спати в ліжечко поруч з собою, в пологове відділення лікарні влучила російська ракета. Стіни лікарні обвалилися, заваливши Кам'янецьку та її немовля. 

"Шматок бетонної стелі впав на Кам'янецьку, яка лежала в ліжку в одній нічній сорочці. Але вона продовжувала тягнутися до ліжечка Сергія. Вона кричала про допомогу, відчайдушно намагаючись відірвати шматки бетону, щоб дотягнутися до дитини. Вона пам'ятає, що її легені були наповнені димом і пилом. Їй вдалося піднятися з ліжка і кинутися до ліжечка. Мати з жахом побачила, що воно порожнє. Вибуховою хвилею дитину викинуло з ліжечка. Кам'янецька схопила свій телефон, використовуючи його світло для пошуку немовляти, босоніж пробираючись крізь уламки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які приїхали на місце обстрілу знайшли тіло немовляти.

"Кам'янецька завжди хотіла мати четверту дитину - сподівалася, що хлопчика. Її 7-річний син, який ріс лише з сестрами, вже збирав свій іграшковий набір інструментів, щоб показати його новому молодшому братику. Він мріяв бути трактористом, як його батько, і не міг дочекатися, щоб поділитися з хлопчиком своїм дитячим трактором", - пише The Washington Post.

Сергійка, який прожив лише два дні, поховали у селі Новосолоне Запорізького району. Навіть під час похорону немовляти лунали вибухи. Мати не могла повірити, що вона втратила сина та цілувала тіло немовляти, яке лежало у труні.

Братика та двох сестричок лише після похоронів відвели на могилу Сергійка. Батьки не хотіли, щоб їхні діти бачили цю трагедію.

Марія розповіла, що після того, як вона поховала сина, він їй приснився. Уві сні Сергійко був голодний, і хотів снідати. Тому наступного ранку вона повернулася на цвинтар, щоб принести йому печиво та шоколад.

Нагадаємо

У Херсонській області через ворожі обстріли помер 13-річний хлопчик. Ще дві дитини отримали поранення: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.

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