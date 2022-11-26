Ребенку было всего два дня: в Запорожье похоронили младенца, погибшего в результате российского ракетного удара

Детали

Утром после родов Мария Каменецкая прислала фотографию младенца отцу ребенка в их родную деревню.

"У тебя есть сын", - написала она с больничной койки.

Родильное отделение, где она родила, находилось в Вольнянске. Мальчик появился на свет здоровым. Родители назвали его Сергеем. Это был их четвертый ребенок.

Около 2 часов ночи в среду, когда Каменецкая закончила кормить ребенка и уложила его спать в кроватку рядом с собой, в родильное отделение больницы попала российская ракета. Стены больницы обрушились, завалив Каменецкую и ее младенца.

"Кусок бетонного потолка упал на Каменецкую, которая лежала в кровати в одной ночной рубашке. Но она продолжала тянуться к кроватке Сергея. Она кричала о помощи, отчаянно пытаясь оторвать куски бетона, чтобы дотянуться до ребенка. Она помнит, что ее легкие были наполнены дымом и пылью. Ей удалось подняться с кровати и броситься к кроватке. Мать с ужасом увидела, что она пуста. Взрывной волной ребенка выбросило из кроватки. Каменецкая схватила свой телефон, используя его свет для поиска младенца, босиком пробираясь сквозь обломки", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые приехали на место обстрела нашли тело младенца.

"Каменецкая всегда хотела иметь четвертого ребенка - надеялась, что мальчика. Ее 7-летний сын, который рос только с сестрами, уже собирал свой игрушечный набор инструментов, чтобы показать его новому младшему братику. Он мечтал быть трактористом, как его отец, и не мог дождаться, чтобы поделиться с мальчиком своим детским трактором", - пишет The Washington Post.

Сережу, который прожил всего два дня, похоронили в селе Новосолоное Запорожского района. Даже во время похорон младенца раздавались взрывы. Мать не могла поверить, что она потеряла сына и целовала тело младенца, которое лежало в гробу.

Братика и двух сестричек только после похорон отвели на могилу Сережи. Родители не хотели, чтобы их дети видели эту трагедию.

Мария рассказала, что после того, как она похоронила сына, он ей приснился. Во сне Сережа был голодный, и хотел завтракать. Поэтому на следующее утро она вернулась на кладбище, чтобы принести ему печенье и шоколад.

Напомним

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов скончался 13-летний мальчик. Еще два ребенка получили ранения: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота.