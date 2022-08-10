Постраждалих через війну дітей стало більше: через обстріл Миколаєва поранена дівчинка

Цитата

"Більше ніж 1066 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 10 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 705", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 10 серпня внаслідок обстрілу міста Миколаєва отримала поранення 13-річна дівчинка.

8 серпня внаслідок обстрілу міста Авдіївка Донецької області поранено 16-річного хлопця.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.