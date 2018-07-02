Постпред Швеції при ООН вважає, що саміт РФ і США позитивно позначиться на роботі Радбезу

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна позитивно позначиться на роботі Ради Безпеки ООН. Таку думку висловив постійний представник Швеції при ООН Улоф Скуг в понеділок на прес-конференції з нагоди початку головування його країни в Радбезі, інформує УНН.

“Так, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи зіграє позитивну роль для Радбезу майбутній саміт. — Я думаю, що з точки зору РБ було проблемою, що між Росією і США не було прямого діалогу на вищому рівні, це ускладнювало роботу над деякими серйозними питаннями”.

Як повідомляв УНН, кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков заявив про готовність президента Росії Володимира Путіна до пошуку компромісів зі своїм американським колегою “з усіх питань”, крім статусу Криму.

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