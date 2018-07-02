Постпред Швеции при ООН считает, что саммит РФ и США положительно скажется на работе Совбеза

“Да, — сказал он, отвечая на вопрос о том, сыграет ли позитивную роль для Совбеза предстоящий саммит. — Я думаю, что с точки зрения СБ было проблемой, что между Россией и США не было прямого диалога на высшем уровне, это осложняло работу над некоторыми серьезными вопросами”.

Как сообщал УНН, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина к поиску компромиссов со своим американским коллегой “по всем вопросам”, кроме статуса Крыма.