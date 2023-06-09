"Постачається з артезіанських свердловин": в ОВА заявили, що вода у Херсоні придатна до споживання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня.УНН. У Херсонській обласній воєнній адміністрації зазначили, що наразі вода у Херсоні постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів і є придатною до споживання. Адже свердловина жодним чином не пов’язана з дніпровською водою, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegam Херсонської ОВА.
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Водопостачання забезпечується шляхом використання артезіанських свердловин, що розташовані на глибині 60-100 метрів, і вони не мають жодного зв'язку з дніпровською водою.
Перед подачею в мережу вода проходить спеціальну обробку гіпохлоритом натрію, який ефективно знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Місцева водоканалізаційна компанія має достатній запас дезінфектанту для забезпечення процесу обробки.
Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять комплексні дослідження якості води, що підтверджують її безпеку та придатність для вживання, зазначили в ОВА.
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