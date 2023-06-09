"Поставляется из артезианских скважин": в ОВА заявили, что вода в Херсоне пригодна к употреблению

Детали

Водоснабжение обеспечивается путем использования артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров, и они не имеют никакой связи с днепровской водой.

Перед подачей в сеть вода проходит специальную обработку гипохлоритом натрия, который эффективно уничтожает опасные патогены, бактерии и грибки. Местная водоканализационная компания имеет достаточный запас дезинфектанта для обеспечения процесса обработки.

Специалисты химико-бактериологической лаборатории ежедневно проводят комплексные исследования качества воды, подтверждающие ее безопасность и пригодность для употребления, отметили в ОВА.

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