Посольство США втручається у вибори прокурорів – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Посольство США надало Генеральному прокурору України своїх кандидатів до кадрової комісії прокурорів. Про це йдеться у листі від імені заступника директора відділу з правоохоронних питань посольства Сполучений штатів Америки Діни Аба-Оглі на ім’я Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, який оприлюднив у себе на сторінці народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
"Користуючись нагодою засвідчую вам свою повагу та у відповідь на ваш лист №14/3-323вих-19 від 10.10.2019 прошу доповнити список кандидатів до кадрової комісії, попередньо висунутих посольством США, наступними учасниками", - йдеться в листі.
Далі зазначено чотири імені, серед яких – Дмитро Котляр, Михайло Камсиєв, Євген Грушовець та Ганна Рожкова.
Лист датований 12 листопада 2019 року.
"У цьому листі прекрасно все. І те, що посольство США відбирає нам прокурорів ГПУ. І те, що на ім'я Генпрокурора пише якась шістка навіть не в статусі посла, і каже кого включити в кадрову комісію", - зазначив Дубінський, коментуючи лист.
Нагадаємо, 4 жовтня Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами, а 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію.
20 грудня стало відомо, що за результатами трьох етапів атестації, 610 прокурорів довели свою професійність.