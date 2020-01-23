Посольство США вмешивается в выборы прокуроров - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Посольство США предоставило Генеральному прокурору Украины своих кандидатов в кадровую комиссию прокуроров. Об этом говорится в письме от имени заместителя директора отдела по правоохранительным вопросам посольства США Дины Аба-Огли на имя Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который обнародовал у себя на странице народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
"Пользуясь случаем свидетельствую вам свое уважение и в ответ на ваше письмо №14/3-323вых-19 от 10.10.2019 прошу дополнить список кандидатов в кадровую комиссию, предварительно выдвинутых посольством США, следующими участниками", - говорится в письме.
Далее указано четыре имени, среди которых - Дмитрий Котляр, Михаил Камсиев, Евгений Грушовец и Анна Рожкова.
Письмо датировано 12 ноября 2019 года.
"В этом письме прекрасно все. И то, что посольство США отбирает нам прокуроров ГПУ. И то, что на имя Генпрокурора пишет какая-то шестерка даже не в статусе посла, и говорит кого включить в кадровую комиссию", - отметил Дубинский, комментируя письмо.
Напомним, 4 октября Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами, а 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию.
20 декабря стало известно, что по результатам трех этапов аттестации, 610 прокуроров доказали свой профессионализм.