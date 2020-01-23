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Посольство США вмешивается в выборы прокуроров - нардеп

Киев • УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Посольство США предоставило Генеральному прокурору Украины своих кандидатов в кадровую комиссию прокуроров. Об этом говорится в письме от имени заместителя директора отдела по правоохранительным вопросам посольства США Дины Аба-Огли на имя Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который обнародовал у себя на странице народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.

Посольство США вмешивается в выборы прокуроров - нардеп

"Пользуясь случаем свидетельствую вам свое уважение и в ответ на ваше письмо №14/3-323вых-19 от 10.10.2019 прошу дополнить список кандидатов в кадровую комиссию, предварительно выдвинутых посольством США, следующими участниками", - говорится в письме.

Далее указано четыре имени, среди которых - Дмитрий Котляр, Михаил Камсиев, Евгений Грушовец и Анна Рожкова.
Письмо датировано 12 ноября 2019 года.

"В этом письме прекрасно все. И то, что посольство США отбирает нам прокуроров ГПУ. И то, что на имя Генпрокурора пишет какая-то шестерка даже не в статусе посла, и говорит кого включить в кадровую комиссию", - отметил Дубинский, комментируя письмо.

Напомним, 4 октября Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами, а 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию.

20 декабря стало известно, что по результатам трех этапов аттестации, 610 прокуроров доказали свой профессионализм.

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