Посольство США у Туреччині повністю відновить видачу віз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Посольство США в Туреччині оголосило про відновлення повномасштабного візового обслуговування для турецьких громадян, які бажають відвідати США. Про це йдеться у заяві, опублікованій Держдепом США, передає УНН.
З жовтня Туреччина виконувала обіцянку не проводити розслідування щодо місцевих співробітників американської дипмісії і не затримувати їх “за виконання офіційних обов’язків”, йдеться в заяві.
У майбутньому уряд Туреччини обіцяє консультуватися з США перед затриманням кого-небудь з місцевих співробітників.
“Грунтуючись на дотриманні цих гарантій, Державний департамент США впевнений, що ситуація в галузі безпеки покращилась достатньо, щоб дозволити повністю відновити візові послуги в Туреччині”, — йдеться в заяві.
Водночас у США все ще занепокоєні у зв’язку з існуючими звинуваченнями арештованих місцевих працівників американської місії в Туреччині, йдеться в повідомленні.
“Ми також стурбовані справами проти громадян США, які були заарештовані під час надзвичайного стану. Посадові особи США продовжуватимуть співпрацювати з турецькими колегами для пошуку задовільного вирішення цих справ”, — зазначили в Держдепі.
Нагадаємо, 5 жовтня турецька сторона заарештувала співробітника консульства США.
У результаті цього консульства США призупинили видачу туристичних та ділових віз в Туреччині.
У відповідь посольство Туреччини у США повідомило, що припиняє всі послуги, пов’язані з видачею неімміграційних віз у цій країні.