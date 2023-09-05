Посольство рф в Данії призупиняє роботу консульського відділу

Цитата

"У зв'язку з безпрецедентним рішенням данської влади про скорочення чисельності російського дипломатичного персоналу в Данії, консульський відділ посольства рф в Данії буде змушений призупинити свою діяльність. Наразі докладаються зусилля для збереження можливості консульського обслуговування російських громадян. Наразі консульський відділ більше не зможе надавати консульські послуги в повному обсязі. З 6 вересня 2023 року прийом заяв та документів з усіх консульських питань (включаючи оформлення віз) буде припинено. Видача готових документів (паспортів, віз, запитуваних документів та довідок) триватиме до 25 вересня 2023 року. Обробка раніше схвалених заявок буде продовжена", - повідомила російська амбасада.

Доповнення

1 вересня МЗС Данії повідомило російському послу в країні володимиру барбіну про те, що штат посольства рф в Копенгагені має бути скорочено до рівня посольства Данії в москві. Конкретно це означає стелю в 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників посольства.

Данія і росія ведуть довгострокові переговори щодо віз для співробітників посольства Данії в москві з метою підтримання нормального функціонування посольств як у Данії, так і в росії. Переговори не привели до результатів через неодноразові спроби росії включити в ці переговори запити на отримання віз для російських розвідників. Зазначалось, що скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня.