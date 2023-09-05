Посольство рф в Дании приостанавливает работу консульского отдела

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"В связи с беспрецедентным решением датских властей о сокращении численности российского дипломатического персонала в Дании, консульский отдел посольства рф в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность. В настоящее время прилагаются усилия для сохранения возможности консульского обслуживания российских граждан. В настоящее время консульский отдел больше не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С 6 сентября 2023 года прием заявлений и документов по всем консульским вопросам (включая оформление виз) будет прекращен. Выдача готовых документов (паспортов, виз, запрашиваемых документов и справок) продлится до 25 сентября 2023 года. Обработка ранее одобренных заявок будет продолжена", - сообщило российское посольство.

Дополнение

1 сентября МИД Дании сообщил российскому послу в стране владимиру барбину о том, что штат посольства рф в копенгагене должен быть сокращен до уровня посольства Дании в москве. Конкретно это означает потолок в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников посольства.

Дания и россия ведут долгосрочные переговоры относительно виз для сотрудников посольства Дании в москве с целью поддержания нормального функционирования посольств как в Дании, так и в россии. Переговоры не привели к результатам из-за неоднократных попыток россии включить в эти переговоры запросы на получение виз для российских разведчиков. Отмечалось, что сокращение должно быть завершено не позднее 29 сентября.