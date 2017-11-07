Посол України звернувся до французького видання, яке назвало анексію Криму "реінтеграцією"

"Згадка про незаконну анексію Криму Росією як про "реінтеграцію" Криму дезінформує ваших читачів. У такий спосіб ви легітимізуєте кричуще порушення Росією міжнародного права, замість того, щоб говорити правду, яка визнана міжнародним співтовариством та Організацією Об'єднаних Націй: насправді це незаконна окупація", - йдеться в листі посла.

Посол наголосив, що Франція "займає ключеву позицію у відстоюванні територіальної цілісності України і рішуче засудила анексію Криму після нелегітимного "референдуму".

Олег Шамшур також висловив сподівання, що видавці журналу приймуть до уваги всі його зауваження при підготовці наступних випусків.

Як повідомляє посольство України у Франції, стаття вийшла в журналі з серії Spectacle du monde - Les secrets de la Russie видавництва Le Group VALMONDE&CIE.

Нагадаємо, на материкову Україну після анексії Криму переїхали лише 30% військових.