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Посол України звернувся до французького видання, яке назвало анексію Криму "реінтеграцією"

Посол України звернувся до французького видання, яке назвало анексію Криму "реінтеграцією"

Київ • УНН

 • 9077 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Посол України в Франції Олег Шамшур звернувся з відкритим листом до французького видавництва Le Group VALMONDE&CIE через статтю в журналі, у якій анексію Росією Криму названо "реінтеграцією", передає УНН з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.

"Згадка про незаконну анексію Криму Росією як про "реінтеграцію" Криму дезінформує ваших читачів. У такий спосіб ви легітимізуєте кричуще порушення Росією міжнародного права, замість того, щоб говорити правду, яка визнана міжнародним співтовариством та Організацією Об'єднаних Націй: насправді це незаконна окупація", - йдеться в листі посла.

Посол наголосив, що Франція "займає ключеву позицію у відстоюванні територіальної цілісності України і рішуче засудила анексію Криму після нелегітимного "референдуму".

Олег Шамшур також висловив сподівання, що видавці журналу приймуть до уваги всі його зауваження при підготовці наступних випусків.

Як повідомляє посольство України у Франції, стаття вийшла в журналі з серії Spectacle du monde - Les secrets de la Russie видавництва Le Group VALMONDE&CIE.

Нагадаємо, на материкову Україну після анексії Криму переїхали лише 30% військових.

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