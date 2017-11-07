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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53141 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120917 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107291 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106077 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97791 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104695 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 102346 просмотра

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Посол Украины обратился к французскому изданию, которое назвало аннексию Крыма "реинтеграцией"

Посол Украины обратился к французскому изданию, которое назвало аннексию Крыма "реинтеграцией"

Киев  •  УНН

 • 9071 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Посол Украины в Франции Олег Шамшур обратился с открытым письмом к французскому издательству Le Group VALMONDE&CIE через статью в журнале, в которой аннексию Россией Крыма назван "реинтеграцией", передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

"Упоминание о незаконной аннексии Крыма Россией как о "реинтеграции" Крыма дезинформирует ваших читателей. Таким образом вы легитимизирует вопиющее нарушение Россией международного права, вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: на самом деле это незаконная оккупация", - говорится в письме посла.

Посол отметил, что Франция "занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудила аннексию Крыма после нелегитимного "референдума".

Олег Шамшур также выразил надежду, что издатели журнала примут во внимание все его замечания при подготовке следующих выпусков.

Как сообщает посольство Украины во Франции, статья вышла в журнале из серии Spectacle du monde - Les secrets de la Russie издательства Le Group VALMONDE & CIE.

Напомним, на материковую Украину после аннексии Крыма переехали только 30% военных.

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