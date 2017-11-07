Посол Украины обратился к французскому изданию, которое назвало аннексию Крыма "реинтеграцией"

"Упоминание о незаконной аннексии Крыма Россией как о "реинтеграции" Крыма дезинформирует ваших читателей. Таким образом вы легитимизирует вопиющее нарушение Россией международного права, вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: на самом деле это незаконная оккупация", - говорится в письме посла.

Посол отметил, что Франция "занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудила аннексию Крыма после нелегитимного "референдума".

Олег Шамшур также выразил надежду, что издатели журнала примут во внимание все его замечания при подготовке следующих выпусков.

Как сообщает посольство Украины во Франции, статья вышла в журнале из серии Spectacle du monde - Les secrets de la Russie издательства Le Group VALMONDE & CIE.

Напомним, на материковую Украину после аннексии Крыма переехали только 30% военных.