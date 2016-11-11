Посол України в США запевняє, що найближче оточення Д.Трампа проінформоване про ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Найближче оточення новообраного президента США Дональда Трампа досить добре проінформоване про ситуацію в Україні. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив посол України у США Валерій Чалий, повідомляє УНН.
“Насправді, вже і по Криму і загалом по ситуації в Україні їх проінформували за цей час. Можливо, не самого обраного президента, а найближче його оточення, яке займе ключові посади, що вони вже знають ситуацію,” — зауважив В.Чалий.
“Я провів не одну годину з ключовими фігурами виборчої кампанії Д.Трампа. Не з тимчасовим, хто вів лише технологію, а тими хто зараз буде проводити реальну політику. Проблема не в тому, що вони не знають, а в тому, щоб вони побачили у Європі дуже важливий регіон,” — сказав він.
В.Чалий також наголосив на тому, що його завданням як посла є те, щоб “фокус уваги нової адміністрації не зменшився до наших питань, а тільки збільшився”.
Як повідомляв УНН, Україна має зацікавити нову адміністрацію Президента США.