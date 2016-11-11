Посол Украины в США уверяет, что ближайшее окружение Д.Трампа проинформировано о ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ближайшее окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа достаточно хорошо информировано о ситуации в Украине. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает УНН.
"На самом деле, уже и по Крыму и в целом по ситуации в Украине их проинформировали за это время. Возможно, не самого избранного президента, а ближайшее его окружение, которое займет ключевые должности, они уже знают ситуацию", - отметил Чалый.
"Я провел не один час с ключевыми фигурами избирательной кампании Д.Трампа. Не из временными, кто вел только технологию, а теми, кто сейчас будет проводить реальную политику. Проблема не в том, что они не знают, а в том, чтобы они увидели в Европе очень важный регион", - сказал он.
Чалый также отметил, что его задачей как посла является то, чтобы "фокус внимания новой администрации не уменьшился до наших вопросов, а только увеличился".
Как сообщал УНН, Украина должна заинтересовать новую администрацию Президента США.