Посол України спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Український посол в Анкарі Василь Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України і додав, що це може бути частиною російської пропаганди, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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“Подібні твердження готуються спеціально, переслідуючи мету шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України та Туреччини”, — сказав “Анадолу” український дипломат.
Коментуючи затвердження видання Foreing Policy про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України, Боднар наголосив, що міжнародне право забороняє використовувати подібні боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, у тому числі під час збройного протистояння з Росією.
За словами українського посла, твердження Foreing Policy є не більш ніж пліткою, далекою від офіційних джерел.
Посол висловив пропозицію, що подібна дезінформація може бути “частиною російської пропаганди”, а Туреччина та Україна є “мішенями”. “Я повністю відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Ця новина створена як „психологічна зброя“ з метою шкоди іміджу Туреччини”, — упевнений Боднар.
Глава дипмісії далі висловив вдячність Туреччині за організацію контактів щодо кризи навколо України. “Ми вважаємо, що Туреччина в цьому процесі може відіграти важливу роль, тому що всупереч наявним контактам між воюючими сторонами (РФ та Україною) немає атмосфери довіри. Туреччина для України — партнер, якому довіряє Київ. Анкара має також добрі зв’язки з Росією. Тому Туреччина може відіграти важливу роль у цій платформі”, — сказав український дипломат.
Раніше
Журнал Foreign Policy повідомляє з посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, що наприкінці минулого року Туреччина нібито почала відправляти Україні касетні артилерійські боєприпаси. За даними видання, раніше Київ безуспішно намагався досягти таких поставок від США.