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Foreign Policy: Туреччина постачає Україні касетні артилерійські боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Журнал Foreign Policy повідомляє з посиланням на неназваних американських та європейських чиновників, що наприкінці минулого року Туреччина почала відправляти Україні касетні артилерійські боєприпаси. За даними видання, раніше Київ безуспішно намагався досягти таких поставок від США, передає УНН.

Foreign Policy: Туреччина постачає Україні касетні артилерійські боєприпаси

Деталі

Як сказано у публікації, Туреччина відправляє Україні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які вироблялися в цій країні за часів холодної війни за угодою зі США. Ці снаряди призначені для знищення танків. При пострілі кожен із них розлітається на 88 дрібніших боєприпасів.

Касетна зброя заборонена міжнародною конвенцією, ухваленою у 2010 році, проте Україна, Туреччина США та Росія до неї не приєдналися.

Головна небезпека касетних боєприпасів – в тому, що такі снаряди або ракети несуть безліч самостійних дрібніших вибухових пристроїв, що вражають значні площі. При цьому кілька таких зарядів не розривається і ще багато років може становити небезпеку для мирного населення.

Американські закони забороняють експорт DPICM – саме через високу частку боєприпасів, що не розриваються, пояснює Foreign Policy.

За даними авторів публікації, влада Туреччини протягом кількох місяців намагалася приховати постачання таких снарядів Україні. Журналісти повідомляють, що відправка боєприпасів почалася в листопаді, проте поки не зрозуміло, чи застосовуються вони вже на полі бою.

Нагадаємо

Цього місяця Пакистан планує відправити в Україну 159 контейнерів із боєприпасами.

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