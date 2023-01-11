Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные артиллерийские боеприпасы

Детали

Как сказано в публикации, Турция отправляет Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войны по соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков. При выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция США и Россия к ней не присоединились.

Главная опасность кассетных боеприпасов – в том, что такие снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.

Американские законы запрещают экспорт DPICM– именно из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, объясняет Foreign Policy.

По данным авторов публикации, власти Турции в течение нескольких месяцев пытались скрыть поставки таких снарядов Украине. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.

Напомним

В этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами.