Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные артиллерийские боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Журнал Foreign Policy сообщает со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, что в конце прошлого года Турция начала отправлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.
Детали
Как сказано в публикации, Турция отправляет Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войны по соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков. При выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.
Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция США и Россия к ней не присоединились.
Главная опасность кассетных боеприпасов – в том, что такие снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.
Американские законы запрещают экспорт DPICM– именно из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, объясняет Foreign Policy.
По данным авторов публикации, власти Турции в течение нескольких месяцев пытались скрыть поставки таких снарядов Украине. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.
Напомним
В этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами.