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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Посол Украины опроверг информацию о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции

Киев • УНН

 • 485142 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг информацию о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину и добавил, что это может быть частью российской пропаганды, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Посол Украины опроверг информацию о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции

Детали

“Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции”, — сказал “Анадолу” украинский дипломат.

Комментируя утверждение издания Foreing Policy о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину, Боднар подчеркнул, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе, в ходе вооруженного противостояния с Россией.

По словам украинского посла, утверждения Foreing Policy являются не более, чем сплетней, далекой от официальных источников.

Посол высказал предложение, что подобная дезинформация может быть “частью российской пропаганды”, а Турция и Украина являются “мишенями”. “Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве „психологического оружия“ с целью ущерба имиджу Турции”, — уверен Боднар.

Глава дипмиссии далее выразил признательность Турции за организацию контактов по кризису вокруг Украины. “Мы считаем, что Турция в этом процессе может сыграть важную роль, потому, что, вопреки имеющимся контактам, между воюющими сторонами (РФ и Украиной) нет атмосферы доверия. Турция для Украины — партнёр, которому Киев доверяет. Анкара имеет также хорошие связи с Россией. Поэтому Турция может сыграть важную роль в данной платформе”, — сказал украинский дипломат.

Ранее

Журнал Foreign Policy сообщает со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, что в конце прошлого года Турция якобы начала отправлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.

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