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Посол Швеції в Україні відкрив форум з енергоефективності у Вінниці

Посол Швеції в Україні відкрив форум з енергоефективності у Вінниці

Київ • УНН

 • 6975 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Вінниці Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні, пан Мартін Хагстрьом відкрив ІІІ Шведсько-український форум з енергоефективності та чистих технологій. Про це написав міський голова Вінниці Сергій Моргунов у Фейсбук, передає УНН-Центр.

“У Вінниці проходить ІІІ Шведсько-український форум з енергоефективності та чистих технологій. Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні, пан Мартін Хагстрьом особисто відкрив форум,” — зазначив С.Моргунов.

“Учасниками зібрання стали представники шведських компаній, міжнародних фінансових організацій, що надають фінансову підтримку на реалізацію проектів з енергоефективності й охорони довкілля (ЄБРР, Е5Р, Світовий банк, Nefco), керівники органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств з усієї України, також приїхали представники приватного бізнесу, експерти і науковці”, — написав він.

За його словами, Вінниця ще п’ять років тому приєдналася до Угоди мерів, взявши на себе зобов’язання зменшити щонайменше на 20 % використання енергоресурсів. Це офіційно закріплено у Плані дій зі сталого енергетичного розвитку Вінниці до 2020 року. Це і розвиток громадського транспорту, велоінфраструктура, поводження з твердими побутовими відходами, термореновація будівель та ін. І масштабний проект із швейцарськими партнерами з модернізації систем теплозабезпечення трьох мікрорайонів міста, який триває з 2011 року.

Зауважимо, що минулого року Вінниця першою серед міст пострадянського простору отримала сертифікат “Європейська енергетична відзнака”.

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