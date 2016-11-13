Посол Швеции в Украине открыл форум по энергоэффективности в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Виннице Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине, господин Мартин Хагстрьом открыл ИИИ Шведско-украинский форум по энергоэффективности и чистых технологий. Об этом написал мэр Винницы Сергей Моргунов в Фейсбук, передает УНН-Центр.
"В Виннице проходит ИИИ Шведско-украинский форум по энергоэффективности и чистых технологий. Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине, господин Мартин Хагстрьом лично открыл форум", - отметил С.Моргунов.
"Участниками собрания стали представители шведских компаний, международных финансовых организаций, предоставляющих финансовую поддержку на реализацию проектов по энергоэффективности и охраны окружающей среды (ЕБРР, Е5Р, Всемирный банк, Nefco), руководители органов местного самоуправления и коммунальных предприятий со всей Украины, также приехали представители частного бизнеса, эксперты и ученые", - написал он.
По его словам, Винница еще пять лет назад присоединилась к Соглашению мэров, взяв на себя обязательства уменьшить минимум на 20% использования энергоресурсов. Это официально закреплено в Плане действий по устойчивому энергетическому развитию Виннице до 2020 года. Это и развитие общественного транспорта, велоинфраструктура обращения с твердыми бытовыми отходами, термореновации зданий и др. И масштабный проект по швейцарскими партнерами по модернизации систем теплоснабжения трех микрорайонов города, который продолжается с 2011 года.
Заметим, что в прошлом году Винница первой среди городов постсоветского пространства получила сертификат "Европейское энергетическое отличие".