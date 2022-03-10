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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Посол Польщі в США заявив, що санкції проти Москви мають "тривати протягом десяти років"

Посол Польщі в США заявив, що санкції проти Москви мають "тривати протягом десяти років"

Київ • УНН

 • 111643 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Посол Польщі в Сполучених Штатах Марек Магеровський заявив CNN у четвер, що санкції проти Росії мають «тривати протягом десяти років, можливо, 15 років» після вторгнення Москви та нападу на Україну. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Я вважаю, що якщо ми хочемо помститися за це вторгнення в Україну каральними заходами та пошкодити російську економіку, ми повинні бути рішучими та готовими підтримувати санкції в довгостроковій перспективі. Можливо, вони повинні тривати десять років, можливо, 15 років, тому що я боюся, що ми будемо жити з паном Путіним ще багато років", – сказав Маґєровскі в інтерв’ю CNN Крістіані Аманпур.

Деталі

Магеровський заявив, що російські війська вчинили «акти варварства в Україні», які, за його словами, були "воєнними злочинами, звірствами".

"Я вірю і впевнений, що пан Путін і його оточення та всі його найближчі помічники опиняться на лаві підсудних, у Гаазі, у Міжнародному кримінальному суді, тому що це те, на що він уже повністю заслужив", – сказав він.

Коли Польща не відправляла винищувачі МіГ-29 в Україну , Магеровський сказав Аманпуру, що це не є реальною стратегією для польського уряду.

"Ми не могли і не можемо вичерпати арсенал наших літаків на одну третину без будь-якої підтримки та компенсації", – сказав він.

Нагадаємо

Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні.

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