Посол Польщі в США заявив, що санкції проти Москви мають "тривати протягом десяти років"

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"Я вважаю, що якщо ми хочемо помститися за це вторгнення в Україну каральними заходами та пошкодити російську економіку, ми повинні бути рішучими та готовими підтримувати санкції в довгостроковій перспективі. Можливо, вони повинні тривати десять років, можливо, 15 років, тому що я боюся, що ми будемо жити з паном Путіним ще багато років", – сказав Маґєровскі в інтерв’ю CNN Крістіані Аманпур.

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Магеровський заявив, що російські війська вчинили «акти варварства в Україні», які, за його словами, були "воєнними злочинами, звірствами".

"Я вірю і впевнений, що пан Путін і його оточення та всі його найближчі помічники опиняться на лаві підсудних, у Гаазі, у Міжнародному кримінальному суді, тому що це те, на що він уже повністю заслужив", – сказав він.

Коли Польща не відправляла винищувачі МіГ-29 в Україну , Магеровський сказав Аманпуру, що це не є реальною стратегією для польського уряду.

"Ми не могли і не можемо вичерпати арсенал наших літаків на одну третину без будь-якої підтримки та компенсації", – сказав він.

Нагадаємо

Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні.