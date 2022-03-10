Посол Польщі в США заявив, що санкції проти Москви мають "тривати протягом десяти років"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Посол Польщі в Сполучених Штатах Марек Магеровський заявив CNN у четвер, що санкції проти Росії мають «тривати протягом десяти років, можливо, 15 років» після вторгнення Москви та нападу на Україну. Про це повідомляє УНН.
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"Я вважаю, що якщо ми хочемо помститися за це вторгнення в Україну каральними заходами та пошкодити російську економіку, ми повинні бути рішучими та готовими підтримувати санкції в довгостроковій перспективі. Можливо, вони повинні тривати десять років, можливо, 15 років, тому що я боюся, що ми будемо жити з паном Путіним ще багато років", – сказав Маґєровскі в інтерв’ю CNN Крістіані Аманпур.
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Магеровський заявив, що російські війська вчинили «акти варварства в Україні», які, за його словами, були "воєнними злочинами, звірствами".
"Я вірю і впевнений, що пан Путін і його оточення та всі його найближчі помічники опиняться на лаві підсудних, у Гаазі, у Міжнародному кримінальному суді, тому що це те, на що він уже повністю заслужив", – сказав він.
Коли Польща не відправляла винищувачі МіГ-29 в Україну , Магеровський сказав Аманпуру, що це не є реальною стратегією для польського уряду.
"Ми не могли і не можемо вичерпати арсенал наших літаків на одну третину без будь-якої підтримки та компенсації", – сказав він.
Нагадаємо
Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні.