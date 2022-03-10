Посол Польши в США заявил, что санкции против Москвы должны "продолжаться в течение десяти лет"

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"Я считаю, что если мы хотим отомстить за это вторжение в Украину карательными мерами и повредить российскую экономику, мы должны быть решительными и готовыми поддерживать санкции в долгосрочной перспективе. Возможно, они должны длиться десять лет, возможно, 15 лет, потому что я боюсь, что мы будем жить с господином Путиным еще много лет", - сказал Магеровски в интервью CNN Кристиане Аманпур.

Детали

Магеровский заявил, что российские войска совершили "акты варварства в Украине", которые, по его словам, были "военными преступлениями, зверствами".

"Я верю и уверен, что господин Путин и его окружение и все его ближайшие помощники окажутся на скамье подсудимых в Гааге, в Международном уголовном суде, потому что это то, на что он уже полностью заслужил", - сказал он.

Когда Польша не отправляла истребители Миг-29 в Украину , Магеровский сказал Аманпуру, что это не является реальной стратегией для польского правительства.

"Мы не могли и не можем исчерпать арсенал наших самолетов на одну треть без каких-либо поддержки и компенсации", - сказал он.

Напомним

Посол Польши заявил, что Польша "хорошо осознавала" последствия предложения передать США самолеты для предоставления Украине.