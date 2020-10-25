Посли країн Великої сімки високо оцінили організацію місцевих виборів в Україні

Зазначається, що сьогодні відбулася онлайн зустріч голови ЦВК Олега Діденка з Послами країн Великої сімки, Надзвичайним та Повноважним Послом Данії, а також представниками міжнародних організацій.

“Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19”, — повідомляють в ЦВК.

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Голова ЦВК поінформував іноземних партнерів про проблемні питання під час підготовки до місцевих виборів, хід голосування та взаємодію з поліцією щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

Окремо він зупинився на організації навчання членів виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проєктам з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

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“Вчергове приємно констатувати, що ЦВК має надійну підтримку від своїх міжнародних партнерів, а наші зусилля, спрямовані на ефективне адміністрування виборів, не залишаються непоміченими представниками провідних країн світу. Тож сподіваюся, що наша співпраця буде тільки зміцнюватися та розширюватися”, — наголосив Діденко.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові місцеві вибори, заявивши, що на відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш — вільні вибори.