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Послы стран Большой семерки высоко оценили организацию местных выборов в Украине

Послы стран Большой семерки высоко оценили организацию местных выборов в Украине

Киев  •  УНН

 • 7748 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Послы стран Большой семерки и представителями международных организаций высоко оценили усилия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в организации местных выборов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что сегодня состоялась онлайн встреча председателя ЦИК Олега Диденко с послами стран Большой семерки, Чрезвычайным и Полномочным Послом Дании, а также представителями международных организаций.

“Находясь сегодня на отдельных избирательных участках, послы стран Большой семерки и представители международных организаций убедились в качественной организации голосования участковыми избирательными комиссиями. Также они обратили внимание на эффективное осуществление на участках противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19”, — сообщают в ЦИК.

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Председатель ЦИК проинформировал иностранных партнеров о проблемных вопросах при подготовке к местным выборам, ходе голосования и взаимодействии с полицией по недопущению нарушений избирательного законодательства.

Отдельно он остановился на организации обучения членов избирательных комиссий, просвещении избирателей, что стало актуальным в разрезе принятия в Украине Избирательного кодекса. Указанные мероприятия стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности Международным фондом избирательных систем (IFES), Офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

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“В очередной раз приятно констатировать, что ЦИК имеет надежную поддержку от своих международных партнеров, а наши усилия, направленные на эффективное администрирование выборов, не остаются незамеченными представителями ведущих стран мира. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет только укрепляться и расширяться”, — подчеркнул Диденко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные местные выборы, заявив, что в отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь — свободные выборы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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