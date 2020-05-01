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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Послаблення карантину у Черкасах: мер міста показав повістку на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом'якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім'я про виклик до слідчого на допит, передає УНН.

Послаблення карантину у Черкасах: мер міста показав повістку на допит

У документі, зокрема, вказано: "Вам необхідно з'явитися 04.05.2020 року о 12:00 годині" у кабінет до слідчого СУ ГУНП у Черкаській області "для участі у допиті... в якості свідка".

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції сьогодні відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.

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