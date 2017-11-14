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Посла України викликали до МЗС Угорщини через знятий угорський прапор на Закарпатті

Київ • УНН

 • 30097 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Посла України викликали до МЗС Угорщини через інцидент, що стався в Берегові на Закарпатті, коли учасники маршу з деяких національно-патріотичних організацій України зняли з мерії міста прапор Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У зв’язку з цим, сказав П.Сійярто, він закликав українську владу стримувати націоналістичні прояви цих організацій.

За його словами, у країні, де добре функціонують державні інституції і яка прагне інтегруватися в євроатлантичні структури, не повинні толерувати цей виступ та подібні до нього раніші заходи українських націоналістів на Закарпатті.

Міністр також висловив сподівання, що українська сторона розслідує інцидент і притягне винних до відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Берегово з міськради зняли прапор Угорщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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