Посла України викликали до МЗС Угорщини через знятий угорський прапор на Закарпатті

У зв’язку з цим, сказав П.Сійярто, він закликав українську владу стримувати націоналістичні прояви цих організацій.

За його словами, у країні, де добре функціонують державні інституції і яка прагне інтегруватися в євроатлантичні структури, не повинні толерувати цей виступ та подібні до нього раніші заходи українських націоналістів на Закарпатті.

Міністр також висловив сподівання, що українська сторона розслідує інцидент і притягне винних до відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Берегово з міськради зняли прапор Угорщини.