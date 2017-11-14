Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за снятого венгерского флага на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за инцидента, произошедшего в Берегово на Закарпатье, когда участники марша с некоторых национально-патриотических организаций Украины сняли с мэрии города флаг Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В связи с этим, сказал П.Сийярто, он призвал украинскую власть сдерживать националистические проявления этих организаций.
По его словам, в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением и подобными ему мероприятиями украинских националистов на Закарпатье, которые были раньше.
Министр также выразил надежду, что украинская сторона расследует инцидент и привлечет виновных к ответственности.
Как сообщал УНН, в Берегово с горсовета сняли флаг Венгрии.