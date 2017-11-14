Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за снятого венгерского флага на Закарпатье

В связи с этим, сказал П.Сийярто, он призвал украинскую власть сдерживать националистические проявления этих организаций.

По его словам, в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением и подобными ему мероприятиями украинских националистов на Закарпатье, которые были раньше.

Министр также выразил надежду, что украинская сторона расследует инцидент и привлечет виновных к ответственности.

Как сообщал УНН, в Берегово с горсовета сняли флаг Венгрии.