Поширення нового штаму коронавірусу: Верещук не вважає закриття кордонів панацеєю

"З перебігом цієї хвороби, вірусу, з новими його мутаціями, які ми маємо і спостерігаємо онлайн майже рік, я для себе зробила висновок, що не вдасться нічого. Давайте щиро подивимося правді у вічі: закрити кордон це точно не означає, що штам не потрапить. Не буде авіа сполучення, буде інше сполучення. Для мене це питання залишилося відкритим, наскільки сполучення, яке є між королівством і Україною вдасться закрити й вберегтися", - прокоментувала вона.

Верещук наголосила, що жодна світова модель протидії вірусу себе не виправдала.

"Жодна модель, яка працює у світі, не є досконалою. Навіть тести не вирішують питання по суті, а вирішує питання забезпеченості лікарняними ліжками, киснем,- всім необхідним. Здоров’я лікарів, медперсоналу, їхня захищеність - це те, що нас може врятувати", - підкреслила вона.