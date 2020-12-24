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Поширення нового штаму коронавірусу: Верещук не вважає закриття кордонів панацеєю

Київ • УНН

 • 12519 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Через поширення нового штаму коронавірусу деякі країни закривають свої кордони, Україна ж поки не збирається вживати такі заходів. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Поширення нового штаму коронавірусу: Верещук не вважає закриття кордонів панацеєю

"З перебігом цієї хвороби, вірусу, з новими його мутаціями, які ми маємо і спостерігаємо онлайн майже рік, я для себе зробила висновок, що не вдасться нічого. Давайте щиро подивимося правді у вічі: закрити кордон це точно не означає, що штам не потрапить. Не буде авіа сполучення, буде інше сполучення. Для мене це питання залишилося відкритим, наскільки сполучення, яке є між королівством і Україною вдасться закрити й вберегтися", - прокоментувала вона.

Верещук наголосила, що жодна світова модель протидії вірусу себе не виправдала.

"Жодна модель, яка працює у світі, не є досконалою. Навіть тести не вирішують питання по суті, а вирішує питання забезпеченості лікарняними ліжками, киснем,- всім необхідним. Здоров’я лікарів, медперсоналу, їхня захищеність - це те, що нас може врятувати", - підкреслила вона.

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