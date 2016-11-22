Посадовця на Київщині судитимуть за незаконну реєстрацію майнового комплексу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прокуратура на Київщині направила до суду справу щодо 30-річного реєстратора, яка незаконно зареєструвала як нерухоме майно цілісний комплекс “Ринок” в смт. Бородянка, який не підлягає державній реєстрації. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Установлено, що держслужбовець зареєструвала як нерухоме майно стаціонарну малу архітектурну форму, цілісний комплекс “Ринок” в смт. Бородянка, який згідно чинного законодавства не підлягає державній реєстрації.
Дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність до 3 років.