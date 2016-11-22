Посадовця на Київщині судитимуть за незаконну реєстрацію майнового комплексу

Установлено, що держслужбовець зареєструвала як нерухоме майно стаціонарну малу архітектурну форму, цілісний комплекс “Ринок” в смт. Бородянка, який згідно чинного законодавства не підлягає державній реєстрації.

Дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність до 3 років.