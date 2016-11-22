Чиновника в Киевской области будут судить за незаконную регистрацию имущественного комплекса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд дело в отношении 30-летнего регистратора, которая незаконно зарегистрировала в качестве недвижимого имущества целостный комплекс "Рынок" в пгт. Бородянка, который не подлежит государственной регистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что госслужащий зарегистрировала в качестве недвижимого имущества стационарную малую архитектурную форму, целостный комплекс "Рынок" в пгт. Бородянка, который согласно действующему законодательству не подлежит государственной регистрации.
Действия женщины квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.