Посадовців Eurolab підозрюють у діях, що спрямовані на поширення COVID-19 – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами Eurolab дій, спрямованих на поширення епідемії COVID-19. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, передає УНН.
"Головне слідче управління СБ України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ "ЄВРОЛАБ" дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України. Зокрема, мова йде про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб", - зазначили у Службі безпеки.
Тож 1 квітня, на підставі судової ухвали були проведені обшуки у приміщеннях Eurolab, зазначають у СБУ. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформацію.
Найближчим часом ці документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них - летальні.