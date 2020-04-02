Должностных лиц Eurolab подозревают в действиях, направленных на распространение COVID-19 - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами Eurolab действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает УНН.
"Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины. В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц", - отметили в Службе безопасности.
Поэтому 1 апреля, на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях Eurolab, отмечают в СБУ. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.
В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.
Как сообщалось в УНН, в Украине на утро 2 апреле зафиксирован 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.