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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Должностных лиц Eurolab подозревают в действиях, направленных на распространение COVID-19 - СБУ

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами Eurolab действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает УНН.

"Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины. В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц", - отметили в Службе безопасности.

Поэтому 1 апреля, на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях Eurolab, отмечают в СБУ. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Как сообщалось в УНН, в Украине на утро 2 апреле зафиксирован 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.

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