Посадовців Черкаської міськради підозрюють у завданні збитків державі на 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Посадовців Черкаської міської ради викрили на масштабних зловживаннях при ремонті вулиць облцентру, під час якого завдано збитки державному та міському бюджету на понад 1,5 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, керівник та заступник фінансового відділу одного із департаментів міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас загальною вартістю майже 19 мільйонів гривень.
Після завершення більшої частини робіт комерсантам було перераховано 12,5 мільйона гривень. Однак, під час перевірки правоохоронці встановили, що кошти були переведені чотирьом підконтрольним ділкам комерційним структурам. Потім гроші були конвертовані у готівку, а комерсанти у такий спосіб уникнули сплати податків.
За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному та міському бюджету було завдано збитки на більше ніж 1,5 мільйона гривень.
Під час обшуків у службових кабінетах посадовців було вилучено первинну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, яка доводить проведення оборудки.
Двом чиновникам здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві посадовець підозрюється у розтраті мільйона, виділеного на ремонт школи та дитсадка