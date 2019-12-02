Должностных лиц Черкасского горсовета подозревают в нанесении ущерба государству на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Должностных лиц Черкасского городского совета уличили в масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц облцентра, во время которого нанесен ущерб государственному и городскому бюджету на более чем 1,5 миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс общей стоимостью почти 19 миллионов гривен.
После завершения большей части работ коммерсантам было перечислено 12,5 миллионов гривен. Однако, во время проверки правоохранители установили, что средства были переведены четырем подконтрольным дельцам коммерческим структурам. Затем деньги были конвертированы в наличные, а коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов.
По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки государственному и городскому бюджету был нанесен ущерб на более чем 1,5 миллиона гривен.
Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц была изъята первичная бухгалтерия, финансовая и платежная документация, которая доказывает проведения сделки.
Двум чиновникам осуществлено объявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве чиновник подозревается в растрате миллиона, выделенного на ремонт школы и детского сада