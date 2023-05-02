В ГУР розповіли, як визволяли українців із Судану

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Воєнні розвідники провели спецоперацію під назвою «Троянський верблюд» з евакуації українських громадян з території Судану. Шлях порятунку з Хартума до Єгипту складав близько 900 км, а координація зі сторонами протистояння була відсутня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зазначає УНН

Деталі

Більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі.

Африканська держава поринула у протистояння зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації між урядовими військами та підтримуваними росією воєнізованими угрупованнями. Бої йшли прямо в містах, зокрема й у Хартумі, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян. Аеропорт одразу перетворився на об’єкт пріоритетного контролю, де залишились заблокованими без їжі та води наші громадяни.

Цитата

«Діяла група спецназу в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які застосовували гвинтокрили, бронетехніку, спецназ, або Саудівської Аравії, яка задіювала ракетний крейсер у порту Судану, ми працювали самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті», – розповів учасник спецоперації, воєнний розвідник Ярема.

«900 кілометрів їхали по території, яка переходить з рук в руки. Одна траса могла налічувати до 50 блокпостів, контрольованих неідентифікованими силами, з якими не можна було ні зв’язатися, ні координуватися – це була найскладніша річ», – ділиться спецпризначенець.

Маршрутом до Єгипту вивезли 87 українців. Українські розвідники допомогли вибратися також громадянам Грузії, Канади та Перу. Серед евакуйованих – 12 дітей. 

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