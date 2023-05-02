В ГУР рассказали, как освобождали украинцев из Судана

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Военные разведчики провели спецоперацию под названием «Троянский верблюд» по эвакуации украинских граждан с территории Судана. Путь спасения из Хартума в Египет составлял около 900 км, а координация со сторонами противостояния отсутствовала, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отмечает УНН. 

Детали

Большинство украинцев работали в Судане в авиационной отрасли.

Африканское государство погрузилось в противостояние со стрельбой, артиллерийскими дуэлями и применением авиации между правительственными войсками и поддерживаемыми россией военизированными группировками. Бои шли прямо в городах, в том числе и в Хартуме, откуда нужно было быстро спасать украинских граждан. Аэропорт сразу превратился в объект приоритетного контроля, где остались заблокированными без еды и воды наши граждане.

Цитата

«Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек. Сравнивая со спасательными операциями США, которые применяли вертолеты, бронетехнику, спецназ, или Саудовской Аравии, которая задействовала ракетный крейсер в порту Судана, мы работали самостоятельно без бронетехники, авиации и тяжелого вооружения, ведь все наши силы сейчас задействованы на фронте», – рассказал участник спецоперации, военный разведчик Ярема.

«900 километров ехали по территории, которая переходит из рук в руки. Одна трасса могла насчитывать до 50 блокпостов, контролируемых не идентифицированными силами, с которыми нельзя было ни связаться, ни координироваться – это была самая сложная вещь», – делится спецназовец.

Маршрутом в Египет вывезли 87 украинцев. Украинские разведчики помогли выбраться также гражданам Грузии, Канады и Перу. Среди эвакуированных – 12 детей. 

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