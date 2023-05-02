В ГУР рассказали, как освобождали украинцев из Судана

Детали



Большинство украинцев работали в Судане в авиационной отрасли.

Африканское государство погрузилось в противостояние со стрельбой, артиллерийскими дуэлями и применением авиации между правительственными войсками и поддерживаемыми россией военизированными группировками. Бои шли прямо в городах, в том числе и в Хартуме, откуда нужно было быстро спасать украинских граждан. Аэропорт сразу превратился в объект приоритетного контроля, где остались заблокированными без еды и воды наши граждане.

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«Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек. Сравнивая со спасательными операциями США, которые применяли вертолеты, бронетехнику, спецназ, или Саудовской Аравии, которая задействовала ракетный крейсер в порту Судана, мы работали самостоятельно без бронетехники, авиации и тяжелого вооружения, ведь все наши силы сейчас задействованы на фронте», – рассказал участник спецоперации, военный разведчик Ярема.



«900 километров ехали по территории, которая переходит из рук в руки. Одна трасса могла насчитывать до 50 блокпостов, контролируемых не идентифицированными силами, с которыми нельзя было ни связаться, ни координироваться – это была самая сложная вещь», – делится спецназовец.

Маршрутом в Египет вывезли 87 украинцев. Украинские разведчики помогли выбраться также гражданам Грузии, Канады и Перу. Среди эвакуированных – 12 детей.