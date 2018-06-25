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Порушення на митницях: за п'ять місяців до бюджету стягнуто утричі більше штрафів

Порушення на митницях: за п'ять місяців до бюджету стягнуто утричі більше штрафів

Київ • УНН

 • 7804 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. За п'ять місяців 2018 року на порушників на митницях накладено у 2,7 рази більше штрафів, ніж за відповідний період минулого року, передає УНН з посиланням на ДФС.

“Упродовж 5 місяців 2018 року митницями ДФС виявлено 18,6 тис. порушень митних правил на суму 752 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилася на 69%. Нараховано штрафів на суму 9,2 млрд грн, з яких до Держбюджету стягнуто 43 млн грн. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року”, — зауважили в ДФС.

Зазначається, що у майже 2,2 тис. справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 266 млн грн. Найбільше вилучено промислових товарів — на 123,4 млн грн. Сума вилучених продовольчих товарів склала 62,6 млн грн, валюти — 39,8 млн грн.

Безпосередньо митниці ДФС розглянули 14 тис. справ про порушення митних правил, що в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

На розгляд до суду митниці передали 2,4 тис. справ про порушення митних правил на суму 555 млн грн За результатами їх розгляду судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 177 млн грн.

Нагадаємо, глава уряду попередив керівників митниць про проведення масштабної перевірки кожного відділення.

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