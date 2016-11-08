Португальська бригада арбітрів обслуговуватиме поєдинок Україна - Фінляндія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Визначилася бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі групи "I" кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами України та Фінляндії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Головним арбітром матчу призначено 41-річного рефері з Португалії Жорже Невеша Морейру де Соузу. Асистенти арбітра – Алвару Карвалью Мескіта та Рікарду Феррейра Сантуш, резервний арбітр – Фабіу Кошта Веріссіму (усі - Португалія). Спостерігач арбітражу – Джерард Перрі (Ірландія).
Зазначається, що Ж.Соуза − арбітр ФІФА з 2006-го року. Це перше призначення арбітра з Порту на матч за участю національної збірної команди України.
Нагадаємо, що відбіркова гра між збірними України та Фінляндії відбудеться 12 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Як повідомляв УНН, сьогодні національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський".