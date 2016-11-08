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Португальская бригада арбитров будет обслуживать поединок Украина - Финляндия

Португальская бригада арбитров будет обслуживать поединок Украина - Финляндия

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче группы "I" квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Украины и Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

Главным арбитром матча назначен 41-летний рефери из Португалии Жорже Невеша Морейру де Соузу. Ассистенты арбитра – Алвару Карвалью Мескита и Рикарду Феррейра Сантуш, резервный арбитр – Фабиу Кошта Вериссиму (все - Португалия). Наблюдатель арбитража – Джерард Перри (Ирландия).

Отмечается, что Ж.Соуза − арбитр ФИФА с 2006-го года. Это первое назначение арбитра на матч с участием национальной сборной команды Украины.

Напомним, что отборочная игра между сборными Украины и Финляндии состоится 12 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, сегодня национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

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